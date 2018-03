Nova série de Charlie Sheen chega à Escandinávia

Anger Management só estreia no dia 28 de junho nos EUA, mas o talentoso e polêmico Charlie Sheen já está convencido de seu sucesso. E a confiança é tanta que o ator e a produtora da série Lionsgate acabaram de fechar outro grande acordo internacional para a exibição do show: Anger Management agora vai ao ar também na Escandinávia. A emissora Modern Times Group será a responsável por levar o programa aos países nórdicos. A série já foi vendida para o Canadá, América Latina e Alemanha.

As negociações em torno de Anger Management são uma prova de que Charlie Sheen está dando a volta por cima após toda a confusão relacionada a sua saída de Two and a Half Men, série que estrelava há 8 anos. Agora é torcer para que o ator não tenha uma daquelas recaídas, né?

Na nova série da FX americana, Sheen interpretará um terapeuta nada tradicional especializado em “controle da raiva”. Selma Blair, Shawnee Smith, Daniela Bobadilla, Michael Arden e Noureen DeWulf farão parte do elenco.

