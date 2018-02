‘New Girl’: veja pôster da nova temporada

A Fox divulgou nesta terça-feira o pôster oficial da 2ª temporada de New Girl, a sua mais nova série queridinha. A engraçadíssima Jess (Zooey Deschanel) e o resto da turma voltam à TV americana em 25 de setembro, após uma boa estreia na Fall Season de 2011.

Apesar de um início bem sucedido – a première nos EUA rendeu uma incrível audiência de 10 milhões – o número de espectadores foi caindo ao longo dos episódios, chegando à média de 6 milhões na 1ª temporada. Mas isso não comprometeu o desempenho de New Girl, que ainda registra audiência considerada muito boa.

O pôster da nova temporada da comédia traz todo o elenco se arrumando em frente a um “espelho” – quem assiste a série sabe que os 4 “colegas de apartamento” compartilham o mesmo banheiro. A frase “New Season. Same Towels” (Nova temporada. As mesmas toalhas) faz referência a um episódio muito engraçado em que o super arrumadinho Schimdt (Max Greenfield) não sabia porque sua toalha vivia úmida. Ele descobre que Nick (Jake Johnson) sempre usa a mesma toalha, sem nunca lavá-la. Schimdt simplesmente pira com a descoberta.

Fonte: EW