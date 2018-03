New Girl, nova série da Fox, traz uma pateta e adorável Zooey Deschanel

Sabe aqueles dias difíceis em que quando você chega em casa só quer relaxar? Que você liga a TV e procura por algo leve e descomplicado, que tire um pouco o peso da rotina? Pois é assim que podemos definir New Girl, a nova série que estreia na Fox hoje, às 22h30.

Zooey Deschanel é a Jess, uma professora de manias bem estranhas que vai morar com três homens desconhecidos após ser traída pelo namorado. O garanhão Schmidt (Max Greenfield), o sensível Nick (Jake M. Johnson) e o valentão Coach (Damon Wayans Jr) aceitam com alguma resistência a nova moradora, e precisam se acostumar com seu jeito diferente. Jess é ingênua, às vezes inconveniente e canta para si mesma. Mas acima de tudo é frágil e generosa. E são essas qualidades que acabam conquistando seus novos colegas de apartamento.

Uma curiosidade: o público vai perceber uma mudança entre o primeiro e segundo episódio. No piloto, o atleta de gênio forte Coach é interpretado por Damon Wayans Jr. Já no segundo, conheceremos o Winston (Lamorne Morris), outro atleta que vai morar com Nick, Schmidt e Jess. A troca de atores ocorreu porque Wayans Jr já havia sido escalado para um papel na série Happy Endings. A produção resolveu então chamar Lamorne Morris, mas não para ser o novo Coach. Ele vai interpretar um antigo colega de apartamento que volta a viver com os amigos Nick e Schmidt.

New Girl, projeto criado por Elizabeth Meriwheter, já conquistou o público americano, além de ter recebido duas indicações ao Globo de Ouro 2012 como melhor série de humor, e melhor atriz em série cômica para Zooey Deschanel.

Ficou curioso? Dê uma olhada no trailer: