Netflix libera o primeiro trailer de ‘House of Cards’

Os bastidores da política americana serão tema de House of Cards, nova série da Netflix que estreia ano que vem.

Com Kevin Spacey, Robin Wright e Kate Mara no elenco principal, a trama revela os segredos mais sórdidos de Washington: a busca pelo poder, dinheiro e sexo, claro. E para dar uma pequena amostra do que está por vir, a Netflix liberou o primeiro trailer (em inglês). Confira abaixo:

House of Cards estreia dia 1º de fevereiro de 2013 somente pela Netflix (serviço de streaming), que já fornecerá os 13 episódios previstos em seu catálogo de uma vez. O drama é dirigido por David Fincher (“A Rede Social”).

Confira mais informações no site oficial da série.