MTV renova Teen Wolf para terceira temporada

A MTV anunciou nesta quinta-feira a renovação da série queridinha da emissora americana: Teen Wolf terá uma nova e longa terceira temporada. Longa porque o canal resolveu dobrar o número de episódios – serão 24. Já para as duas primeiras temporadas haviam sido encomendados 12 capítulos cada.

A segunda temporada de Teen Wolf estreou nos EUA no início de junho, e deve ser exibida no Brasil no segundo semestre, pela Sony Spin. A série que conta a história de um estudante mordido por um lobisomem tem uma audiência média de 1.5 milhão de espectadores, nada mau para os padrões da MTV.