Matthew McConaughey e Woody Harrelson estrelam juntos nova série

Os amigos Woody Harrelson e Matthew McConaughey vão trabalhar também na telinha. Os dois farão parte do elenco da série policial True Detective, que ainda está sendo negociada entre as emissoras a cabo dos EUA.

Os atores interpretam Rust Cohle (McConaughey) e Martin Hart (Harrelson), detetives que vão trabalhar juntos na caçada a um serial killer da Lousiana. O projeto será dirigido por Cary Fukunaga (Jane Eyre), e inicialmente terá 8 episódios – a intenção dos produtores é seguir o exemplo de shows como American Horror Story, com poucos episódios e mudança de elenco a cada temporada.

Esta é a primeira vez que Matthew McConaughey ganha um papel fixo na TV. Já para Woody Harrelson, este será o retorno à telinha – o último trabalho fixo em série foi em Cheers (1985-1993). O ator de Assassinos por Natureza, Proposta Indecente e Zumbilândia fez pequenas participações em shows, mas tem se dedicado mais ao cinema.

Os dois trabalharam juntos no filme Ed TV, de 1999.

Fonte: The Hollywood Reporter