Matthew Broderick estará na próxima temporada de Modern Family

A ABC anunciou o primeiro convidado especial da nova temporada de Modern Family, que estreia nos EUA no próximo dia 26. Matthew Broderick, o eterno Ferris Bueller de “Curtindo a Vida Adoidado” (1986), participa da comédia como o novo amigo neurótico de Phil (Ty Burrell). A data e número de episódios que o ator irá aparecer não foram divulgados.

Broderick, 50, tem se dedicado ao teatro nos últimos anos, mas com algumas pequenas participações na telinha, em séries como 30 Rock (2008) e Louie (2010). Atualmente, o ator está em cartaz com a peça Nice Work If You Can Get It, na Broadway.