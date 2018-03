Matt Davis em nova série – Será o fim de Alaric em Vampire Diaries?

Matt Davis, que interpreta o professor-caçador-de-vampiros Alaric Saltzman em The Vampire Diaries, foi escalado para estrelar o piloto da série Cult, no papel principal. No projeto, Davis será o jornalista blogueiro Jeff, que junto com a sua assistente (Jessica Lucas, de Melrose Place) trabalham para o programa de TV Cult. Mas quando seu irmão desaparece, Jeff começa a investigar fãs do programa, já que um deles pode estar tentando recriar os crimes apresentados no show. Robert Knepper (Prison Break) e Alona Tal (Supernatural) também estão no elenco.

Mas a pergunta que fica é: o que acontecerá com o destemido Alaric Saltzman em The Vampire Diaries? Será que a terceira temporada será a última dele? Confesso que ficaria chateada de vê-lo sair do programa. Aposto que muitos fãs do show também…Só nos resta aguardar notícias!

