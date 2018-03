Stockard Channing (ex-West Wing) fará parte do elenco de um programa de comédia produzido pela ABC. No show, a veterana atriz será a mãe devotada e manipuladora da personagem de Mandy Moore. Já Kurt Fuller (Pysch) será o pai tranquilão da série. Majandra Delfino e Erinn Hayes também estão no elenco.

Os detalhes do projeto ainda não foram divulgados pela emissora.

