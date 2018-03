Mais Two and a Half Men, mais Charlie Sheen

A novela de Two and a Half Men sem Charlie Sheen está cada vez mais próxima do fim. A Warner divulgou o primeiro teaser da nova temporada da série, ainda sem mostrar Ashton Kutcher. Alan (Jon Cryer) conversa com Jake (Angus T. Jones) em uma cena fake para apresentar o personagem:

“Tanta coisa mudou desde que nos tornamos policias de Beverly Hills. Sabe aquele sujeito que prendemos semana passada? Ele está solto e ficará sob nossa custódia, vem morar com a gente!”. A cena é cortada e ele diz “Desculpe, pessoal, mas não temos uma maneira mais simples de apresentar o novo cara?”.

Até que teve graça…

E para quem ainda curte o Charlie, segundo a Holywood Reporter, a rede de TV Comedy Central vai investir pesado em publicidade na estreia do programa com o ator. Segundo o executivo do canal, Walter Levitt, a campanha deve ser a maior já feita na história dos ‘roasts’.

Em um dos teasers lançados esta semana, Sheen aparece comandando um trem que anuncia as paradas em “Goddes Harbor”, “Winning Town” e “Tiger Valley”, em referência às expressões usadas pelo ator. Quando uma das meninas pergunta se o trem vai parar em “Normalville”, Sheen responde: “Honey, deixamos esta estação há muito tempo”.

As estreias dos dois programas acontecem em 19 de setembro nos EUA.