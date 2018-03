Mad Men: Jon Hamm vira produtor da série

E a quinta temporada de Mad Men, que começa no dia 25 de março nos EUA, estreará com uma novidade: o nosso querido Jon Hamm (o carismático Don) será o produtor da série. Segundo o site de entretenimento TV Line, o acordo de mais três anos com a emissora AMC rendeu ao ator a direção de um dos episódios, título de produtor e um contra-cheque de oito dígitos! Jon Hamm realmente tá podendo…

Ah, e o elenco de Mad Men compareceu à PaleyFest, um evento que reúne a mídia e a TV em Los Angeles, EUA. Confira as fotos:



As fotos foram gentilmente cedidas pelo pessoal da Netflix, que esteve por lá.