Leonard Nimoy nos bastidores de The Big Bang Theory

A atriz Kaley Cuoco (Penny) postou em seu twitter uma foto com o eterno Spock Leonard Nimoy. O ator fará uma participação na série, que deve ir ao ar no dia 29 de março. No episódio, Sheldon Cooper (Jim Parsons) ouvirá a voz de seu grande ídolo durante um sonho. Mas enquanto o episódio não chega, dê uma olhada na foto bem simpática dos atores

