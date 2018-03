Kutcher nu para promover ‘Two and a Half Men’

Ninguém pode acusar Ashton Kutcher de não se esforçar para divulgar a nova temporada de Two and a Half Men. O ator ficou pelado no programa da Ellen DeGeneres que foi ao ar na noite de quinta-feira (8) num esforço de promoção da série, inspirado nas fotos oficiais.



Talvez não precisasse tanto. Especialistas indicam que toda a fúria de Charlie Sheen contra o criador da série Chuck Lorre fez efeito contrário. O programa deve ter uma audiência recorde na estreia em 19 de setembro.