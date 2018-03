Julia Stiles e Rachelle Lefevre são confirmadas em novos projetos

A ex-Dexter Julia Stiles continuará trilhando o caminho das séries policiais. A atriz foi escalada para trabalhar em Midnight Sun, da NBC. O suspense escrito por Lisa Zwerling (Flash Forward) envolve o desaparecimento misterioso de uma comunidade isolada no Alaska. Julia Stiles será uma agente do FBI que vai liderar as investigações do caso. Emma Bell (The Walking Dead) fará parte do elenco.

Rachelle Lefevre (A Gifted Man) também vai estrelar um piloto. A atriz está escalada para o drama Applebaum, baseado na série de livros Mommy Track Mysteries. Rachelle será Juliet Applebaum, uma ex-defensora pública que se torna investigadora particular para fugir da rotina de dona de casa. A entrada da atriz no elenco de Applebaum, da CBS, pode ser um indício de que A Gifted Man (da mesma emissora) corre o risco de cancelamento. Caso seja renovado, o canal terá que decidir sobre o destino de Rachelle Lefevre na série.