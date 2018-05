Boa notícia para os fãs de Mad Men! Jon Hamm finalmente renovou seu contrato com a série por três anos.

As prolongadas negociações resultaram em um contrato que em um novo acordo que garante a ator que interpreta Don Drapper por dois anos com opção para mais um. Nessas condições, Mad Men pode chegar a oitava temporada com seu protagonista.

Hamm foi nomeado três vezes ao Emmy graças ao papel em Mad Men. Os valores da negociação não foram divulgados.