Hugh Dancy (The Big C) vai estrelar o novo piloto da NBC, Hannibal, baseado na obra de ficção de Thomas Harris, Red Dragon (Dragão Vermelho).

O projeto é escrito e produzido por Bryan Fuller (Pushing Daisies), e foca na relação entre o agente do FBI Will Graham (Hugh Dancy) e seu mentor Hannibal Lecter.

