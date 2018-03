House pede a participação dos fãs no episódio final da série

A Fox americana está convocando os fãs já saudosos de House a participarem de uma retrospectiva que será veiculada antes da exibição do último episódio da série, que vai ao ar no dia 21 de maio (nos EUA). O participante precisa enviar um vídeo, áudio ou foto mostrando (da forma que quiser!) o que House representou para ele (ou ela) nesses oito anos. Todo o material enviado passará por uma seleção, e os melhores farão parte desse especial.

E sabe o que é melhor? O projeto é aberto para qualquer pessoa do mundo. Quer participar? Entre no site da Fox (americana) para mais detalhes e regras. Todo o conteúdo está em inglês. E vamos torcer para que a retrospectiva seja exibida com o episódio final também no Brasil, né?

Segue abaixo um vídeo com o próprio Dr. Gregory House convocando os fãs

Fonte: TV Line