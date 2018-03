House: Olivia Wilde retorna para o episódio final da série

Sorry, folks. Nada de doutora Cuddy. Quem volta para participar do fim de House será Olivia Wilde, como a doutora “Thirteen” Hadley.

Segundo o site de entretenimento TV Line, Olivia Wilde retorna para o episódio final de House, que irá ao ar nos EUA no dia 21 de maio. A atriz deixou a série em outubro do ano passado para se dedicar ao cinema. Em seu último episódio, Thirteen (Wilde) foi demitida por House (Laurie), uma forma que o médico encontrou para que a jovem doutora não sentisse obrigada a retornar as suas antigas funções – e aproveitar mais a vida, já que ela tinha a Doença de Huntington. Mas a pergunta agora é: será que Thirteen volta como paciente (devido a sua doença?) ou como médica? Se voltar como doutora, qual será a explicação para o seu retorno?

Vamos aguardar!

Leia mais notícias de House:

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

‘House’ está em sua última temporada, anuncia Fox