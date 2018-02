‘Homeland’: Divulgado teaser da nova temporada

O canal americano Showtime divulgou um teaser da 2ª temporada de Homeland, que estreia nos EUA em 30 de setembro. E pelo teor do vídeo, a agente Carrie Mathison (Claire Danes) ainda terá a saúde mental como maior obstáculo de sua missão para desmascarar o sargento Nicholas Brody (Damian Lewis).

No último episódio da 1ª temporada, Carrie resolveu fazer sessões de tratamento de choque para amenizar de transtorno bipolar. No momento em que se prepara para tomar o primeiro choque, a agente começa a se lembrar de fatos que ligam o sargento Brody ao terrorista Abu Nazir (Navid Negahban).

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O vídeo divulgado nesta semana não tem novas imagens, mas mostra Carrie visivelmente perturbada, com vários diálogos da última temporada “congestionando” sua mente. “Você é um traidor e terrorista. Agora é hora de pagar por isso“.

Homeland, drama que é sucesso de crítica, registrou média de 1 milhão de espectadores no primeiro ano. A série ganhou no início do ano 3 globos de ouro – melhor série dramática, melhor atriz em série dramática (Claire Danes) e melhor ator em série dramática (Damian Lewis). Na última quinta-feira, a maior premiação da TV americana anunciou seus indicados, e Homeland, claro, não ficou de fora: o show conquistou 9 indicações, incluindo melhor ator em série dramática (Damian Lewis), melhor atriz em série dramática (Claire Danes), melhor série dramática e melhor direção (Michael Cuesta).