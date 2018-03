HBO suspende uso de cavalos na série Luck após morte de terceiro animal

A emissora americana HBO anunciou a suspensão o uso de cavalos nas gravações de Luck, série em que estrelam Dustin Hoffman e Nick Nolte. A decisão veio quando um terceiro animal acabou machucado. O acidente ocorreu na última quinta-feira, quando o cavalo fez algum tipo de movimento brusco ao empinar, batendo a cabeça no chão. Por conta dos ferimentos, a equipe veterinária achou que o mais adequado seria submeter o animal à eutanásia.

Esta foi a terceira ocorrência do tipo envolvendo cavalos que participam das corridas no show. Em nota oficial, a HBO afirmou que está trabalhando com a Associação Humanitária Americana na investigação dos casos. A série somente voltará a filmar com cavalos quando o inquérito for concluído. Representantes da PETA, associação de proteção aos animais dos Estados Unidos, já entraram em contato com a produção da série em busca de mais informações e exigiram apuração dos três casos, classificados pela instituição de “vergonhosos”.

Fonte: The Hollywood Reporter