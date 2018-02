HBO renova True Blood e The Newsroom

True Blood, que está no ar com sua quinta temporada, foi renovada para o sexto ano, de acordo o site de entretenimento The Hollywood Reporter. A série de vampiros criada por Alan Ball ainda sustenta boa audiência – cerca de 5 milhões por episódio. No entanto, o número de espectadores vem declinando, com uma média de 1 milhão a menos a cada temporada. Mas isso não diminui o sucesso de True Blood, que permanece como um dos shows de TV a cabo mais assistidos aos domingos nos EUA. A sexta temporada da série, que só deve estrear no ano que vem, não terá Alan Ball no comando. O criador se dedicará a outros projetos, mas irá manter-se na produção como consultor. Ele será substituído por Mark Hudis (Nurse Jackie).

Outra série que caiu nas graças da HBO foi The Newsroom. O aclamado show estrelado por Jeff Daniels já tem segunda temporada garantida menos de uma semana depois de sua estreia nos EUA. Isso em grande parte se deve ao talento de Daniels, que interpreta um âncora de TV que repentinamente tenta mudar a forma como o jornalismo atual é feito. Mas essa história é tema para um futuro post…

Apesar de o show criado por Aaron Sorkin (A Rede Social) já se mostrar como o novo queridinho da emissora a cabo, sua estreia na TV americana teve uma audiência regular: pouco mais de 2 milhões de espectadores acompanharam o primeiro episódio.

The Newsroom estreia no Brasil no segundo semestre, sem data definida.