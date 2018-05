Nine Inch Nails + Jim Uhls

A HBO prepara uma série inspirada no álbum Year Zero, da banda Nine Inch Nails. O roteirista da atração, que será feita em pareceria com a BBC, é Jim Uhls, de Clube da Luta.

O álbum de 2007 critica o governo americano, principalmente os anos da administração Bush, e apresenta uma visão do que seria o ano de 2022.

O músico Trent Reznor, líder da banda, já adaptou o mesmo disco para um jogo de realidade alternativa. Além disso, levou o Oscar pela trilha sonora de A Rede Social e também assina a trilha de Os Homens que Não Amavam as Mulheres, previsto para 2012

A notícia é da Hollywood Reporter