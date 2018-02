HBO pede desculpas por usar cabeça de Bush em série

É, parece que o uso da imagem do ex-presidente americano George W. Bush em cenas de Game of Thrones pegou muito mal para a emissora HBO. Tanto que, um dia depois da divulgação da polêmica história, o canal resolveu publicar um pedido de desculpas. “Lamentamos pelo ocorrido. As cenas serão removidas de qualquer produção futura de DVDs”, segundo o texto divulgado em nota oficial.

Conforme foi adiantado por este blog na noite de ontem, o caso começou a se espalhar nas redes depois que um fã descobriu o artifício e escreveu para o site Reddit. Após horas de especulações, os criadores resolveram esclarecer o fato, confirmando que utilizaram sim a imagem de George Bush como modelo para as cenas com as cabeças decapitadas penduradas em hastes. A única cena em que Bush pode ser reconhecido é a que passa no episódio 10, quando Joffrey Baratheon (Jack Gleeson) força Sansa (Sophie Turner) a olhar para a cabeça do pai, que tinha sido decapitado.

Abaixo, um trecho do episódio ( a imagem de Bush aparece em 1m10s):