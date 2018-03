HBO divulga novo trailer de ‘Newsroom’, com Jeff Daniels

O canal americano HBO liberou neste fim de semana o segundo trailer de The Newsroom, drama que conta os bastidores da produção de um noticiário de TV. Na série, Jeff Daniels interpreta Will McAvoy, um famoso âncora de jornal que precisa fazer de tudo para segurar a audiência. Bom, pelo menos até o primeiro trailer; Will se mostra nervoso, impaciente e aparentemente cansado de como as coisas são feitas na TV. Mas no novo trecho, o âncora abre o noticiário pedindo desculpas ao público pela forma como o programa vem sendo apresentado. “A razão pela qual falhamos não é um mistério. Nós passamos do limite para obter audiência…Estou desistindo do circo, trocando o time”. A série conta com Sam Waterston, Emily Mortimer, Alison Pill e Olivia Munn no elenco. Jane Fonda também estrela o drama como a diretora do canal a cabo que produz o noticiário.

The Newsroom é um drama criado por Aaron Sorkin, autor de séries como West Wing, Sports Night e Studio 60 on the Sunset Strip (as duas últimas também retratam os bastidores de programas de TV). Abaixo, o primeiro trailer divulgado:

The Newsroom estreia nos EUA no dia 24 de junho. E não deve demorar muito para chegar ao Brasil.