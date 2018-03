HBO decide cancelar Luck após morte de animais

A emissora HBO decidiu cancelar Luck, série em que estrelam Dustin Hoffman e Nick Nolte, após a morte do terceiro cavalo durante a produção do show.

Em nota oficial, a HBO afirma que “é com tristeza que produtores-executivos David Milch e Michael Mann decidiram, com o apoio do canal, cessar a produção da série…Segurança sempre foi nossa grande preocupação…mesmo que a produção siga rigidamente as normas de proteção a cavalos de corrida, acidentes infelizmente acontecem e é impossível garantir que elas não ocorram no futuro”.

O último caso envolvendo morte de cavalo ocorreu na semana passada. Ao ser levado para o celeiro em Santa Anita Racetrack, o animal empinou bruscamente e caiu para trás, batendo a cabeça no chão. Ele acabou sacrificado.

Luck estreou em janeiro deste ano. No Estados Unidos, sétimo episódio foi ao ar no último domingo, dia 11 de março.

Fonte: TV Line