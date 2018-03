HBO confirma terceira temporada de Game of Thrones

A segunda temporada de Game of Thrones mal começou, e a HBO já anuncia a sua renovação. Melhor para nós, os fãs!

O terceiro ano deve ser baseado na primeira metade do livro 3 – A Tormenta das Espadas – da série de obras publicadas por George R. R. Martin, “As Crônicas de Gelo e Fogo”. Por causa do número de páginas, da intensidade e reviravoltas envolvendo os personagens (quem leu o terceiro livro sabe do que estou falando!) os produtores pretendem dividir a obra em duas temporadas

O show criado por David Benioff e D.B. Weiss passa por ótima fase, já que recentemente registrou um recorde de audiência na estreia da segunda temporada, há duas semanas. A média de espectadores está atualmente em 3.9 milhões, resultado considerado muito bom para uma emissora de TV a cabo dos EUA.

Fonte: EW