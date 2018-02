‘Go On’, nova série de Matthew Perry, estreia hoje no Brasil

Agora é pra valer. Go On, nova série de Matthew Perry, chega ao Brasil pela Warner. O canal já exibiu o piloto da comédia em setembro, e retorna hoje a partir das 21h30.

Este é o primeiro papel fixo de Perry desde 2011, quando tentou deslanchar com a série Sunshine, cancelada ainda na primeira temporada. Logo depois, o ator começou a participar de alguns episódios de The Good Wife – aliás, ele está ótimo na pele de um homem poderoso e inescrupuloso.

Go On tem o difícil (e corajoso) desafio de fazer comédia sobre a perda de quem se ama. Na série, Perry é Ryan King, jornalista esportivo obrigado pelos colegas de trabalho a fazer terapia de grupo após a morte da esposa. Ryan age normalmente, tenta levar a vida como se nada tivesse acontecido. Ao conhecer o grupo com o qual deveria partilhar o seu sofrimento, o jornalista fanfarrão se desespera. Histórias tristes, muito choro, melancolia. Já no primeiro dia, Ryan propõe uma competição sobre quem tem o pior problema, animando todos os participantes.

Apesar do tema pesado, Go On aborda a morte e os desafios da vida de forma delicada, quase gentil. Quem nunca passou por um grande sofrimento? Qual a melhor maneira de lidar com a perda? Mesmo tratando bem de um assunto tão sensível, será que Go On tem fôlego para fazer comédia com a dor alheia por mais temporadas? Só o tempo dirá. E a audiência também.

O show conta com Laura Benanti (Law & Order: SVU) e com o ex-Todo Mundo Odeia o Chris (Everybody Hates Chris) Tyler James Williams.

Go On vai ao ar nesta quinta, às 21h30, na Warner. Assista abaixo algumas cenas ( em inglês):