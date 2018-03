Glee terá participação de Whoopi Goldberg e Lindsay Lohan

Whoopi Goldberg será a grande responsável por decidir o destino de Rachel (Lea Michele) e Kurt (Chris Colfer). A atriz vai participar de pelo menos três episódios de Glee, que depois de um longo hiato volta à TV americana no dia 10 de abril. Whoopi será Carmen Tibideaux, uma diretora de teatro respeitada professora da Academia de Artes Dramáticas de Nova York. Ela viaja até Ohio para acompanhar as audições de Rachel e Kurt, que pretendem estudar na tradicional escola após formarem-se no colégio. O primeiro episódio com Whoopi Goldberg vai ao ar no dia 1º de maio nos EUA.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Outra que poderá dar as caras em Glee é Lindsay Lohan. Segundo o site de entretenimento TV Line, a Fox e os representantes da atriz já estão finalizando um acordo. Se tudo der certo, Lindsay Lohan interpretará ela mesma, como jurada do grande concurso nacional. A atriz apareceu recentemente no programa Saturday Night Live, mas sua última participação em uma série foi em 2008, na já extinta Ugly Betty.

Matt Bomer (White Collar) terá sua estreia em Glee no dia 10 de abril. Ele será Cooper Anderson, o irmão mais velho de Blaine (Darren Criss). De acordo com a TV Line, os irmãos devem fazer um mash-up de clássicos do Duran Duran, grupo que fez muito sucesso na década de 1980.

Fonte: TV Line