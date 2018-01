‘Glee’ terá episódio com música de Beyonce

Beyonce está com tudo nos Estados Unidos. Além de se apresentar neste domingo com as outras integrantes do trio Detiny’s Child no Super Bowl – maior evento do futebol americano – a cantora terá o seu hit “Diva” interpretado pelo elenco de Glee. No episódio “New Directions“, que vai ao ar nesta semana nos EUA, Blaine (Darren Criss) aparece travestido no clipe (veja trecho abaixo). Brittany (Heather Morris), Tina (Jenna Ushkowitz) e Unique (Alex Newell) também desfilam na passarela cantando “Imma, Imma Diva“. Assista:

