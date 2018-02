‘Glee’ ganha maratona antes da estreia da nova temporada

O fim de semana será ótimo para quem é fã de Glee. O canal Fox promove nos dias 10 e 11/11 (sábado e domingo) o ‘Gleekend‘, em que serão exibidos episódios da terceira temporada. O público poderá acompanhar 12 deles divididos nos dois dias, entre 7h30 e 12h30.

A quarta temporada de Glee estreia na Fox dia 14 (quarta-feira) às 22h15. Segue abaixo a lista de episódios do Gleekend:

Sábado, 10/11

Big Brother (Episódio 15)

The First Time (Episódio 5)

Props (Episódio 20)

Dance With Somebody (Episódio 17)

I am Unicorn (Episódio 2)

The Spanish Teacher (Episódio 12)

Domingo, 11/11

Prom-A-Saurus (Episódio 19)

Michael (Episódio 11)

I Kissed a Girl (Episódio 7)

Saturday Night Glee-ver (Episódio 16)

Yes/No (Episódio 10)

On My Way (Episódio 14)