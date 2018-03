Glee: elenco grava episódio especial em homenagem à Whitney Houston

A cantora Whitney Houston, que morreu no mês passado, será novamente homenageada na série musical Glee, segundo confirma o site de entrenimento E! Online. Mas ao contrário do último tributo feito à cantora (quando a atriz Amber Riley cantou “I Will Always Love You”) que foi apenas adicionado a um episódio, desta vez o especial foi todo planejado para lembrar a carreira de Whitney, uma maneira de agradecer por sua contribuição à música americana.

Ainda de acordo com o E! Online, o episódio não será como os tributos feitos à Madonna e a Michael Jackson. O show agora irá concentrar-se nos personagens da série, que estão próximos da formatura e têm dificuldades de deixar a fase escolar para trás.

O episódio contará com oito músicas de Whitney Houston. A data em que o especial vai ao ar não foi definida.

