‘Girls’: HBO divulga trailer da nova temporada

A segunda temporada de Girls, a mais nova série queridinha da HBO americana, promete ainda mais confusões e cenas engraçadinhas das amigas vivendo os seus complicados “vinte e poucos anos”.

As coisas não mudaram muito desde o fim da primeira temporada. Depois de brigas e até casamento, o público verá Hannah (Lena Dunham) tentando escapar do ex-namorado depressivo e possível homicida(???) Adam (Adam Sackler). “É nisso que dá quando você termina com um sociopata”.

Já a nem tão mais inocente Shoshanna (Zosia Mamet) está pronta para viver mais aventuras depois de perder a virgindade. Mas ela avisa: “Posso ter sido deflorada, mas não sou uma desvalorizada”. Enquanto isso, Jessa (Jemina Kirke), que teve um casamento relâmpago, agora precisa conhecer melhor o marido e…arranjar uma casa.

A certinha Marnie (Allison Williams) não está se divertindo tanto. Sem emprego e sem namorado, a garota está passando por uma fase bem ruim…Ainda bem que ela tem uma super mãe (participação da atriz Rita Wilson) para ajudar, não?

A segunda temporada de Girls estreia dia 13 de janeiro, nos EUA.