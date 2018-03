Game of Thrones: Veja fotos da nova temporada

Ah, esse dia 31 de março que não chega logo! A HBO americana resolveu divulgar fotos promocionais da terceira temporada de Game of Thrones. E a quantidade de imagens é generosa: mais de 20! O público poderá conferir fotos dos personagens que estão por vir (Olenna Tyrell, Brynden Tully e Jojen Reed são alguns deles). Claro que a presença dos já conhecidos é mais do que confirmada – Daenerys Targaryen diante de um exército, Tyrion Lannister com marcas da guerra, além do odioso rei Joffrey, Arya Stark, Jon Snow, entre outros.

Confira abaixo as imagens: