A menos de duas semanas para a estreia do segundo ano de Game of Thrones, a HBO continua presenteando (ou torturando) os fãs com teasers, pôsteres e trailers da série. Tudo isso para que o público fique cada vez mais ansioso pelo início da nova temporada. Segue abaixo o mais novo trailer, com novas cenas, novos personagens e novos diálogos:

“Price for Our Sins”

Já assistiu aos outros trailers?

“The More you Love”

“Seven Devils”

“Power and Grace”