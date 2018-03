Game of Thrones: HBO libera novas cenas da 2ª temporada

E a emissora americana HBO não para de oferecer aos fãs trechos da 2ª temporada de Game of Thrones. Neste fim de semana, o canal divulgou novas cenas da série, que terá estreia simultânea nos Estados Unidos e no Brasil no dia 1º de abril.

A trilha que acompanha as cenas é da banda Florence and The Machine, “Seven Devils“.

Ainda falando em Game of Thrones, o último episódio de Os Simpsons exibido nos Estados Unidos teve uma abertura parecida com a da série da HBO:

