Game of Thrones: fotos e sinopse dos 5 primeiros episódios!

A HBO liberou recentemente fotos da segunda temporada de Game of Thrones, que tem estreia mundial no dia 1 de abril. Além do elenco da temporada anterior, a emissora americana apresenta os novos personagens, já muito bem conhecidos para quem leu o segundo livro da série Crônicas de Gelo e Fogo, de George R. R. Martin:

Mas a grande novidade é que a HBO divulgou sinopses do 5 primeiros episódios, que você poderá ler abaixo:

Episódio 1 – 01/04 – “The North Remembers”

Enquanto Robb Stark e sua tropa nortenha continua em sua guerra contra os Lannister, Tyrion chega a Porto Real para lidar com o temperamento difícil de Joffrey. Na ilha da Pedra do Dragão, Stannis Baratheon trama reivindicar o direito ao trono que foi de seu irmão, Robert, com a ajuda da misteriosa Melisandre. Do outro lado do mar, Daenerys, seus três dragões bebês e seu khalasar partem para um longa viagem à procura de aliados e mantimentos. Na muralha, Jon Snow e os companheiros começam a enfrentar novos perigos.

Episódio 2 – 08/04 – “The Night Lands”

Depois de um episódio violento na capital, Tyrion briga com Cersei por causa dos excessos de Joffrey. Arya revela um segredo a Gendry, que está para se tornar um recruta da Muralha. Após nove anos como protegido dos Stark, Theon Greyjoy finalmente volta para as Ilhas de Ferro, onde reencontra seu pai, Balon. Davos contrata o pirata Salladhor Saan para unir forças a Stannis e Melisandre na tentativa de invadir Porto Real e reivindicar o trono.

Episódio 3 – 15/04 – “What is Dead May Never Die”

Na Fortaleza Vermelha, Tyrion planeja 3 alianças com a promessa de casamento. Catelyn tenta propor aliança ao rei Renly Baratheon, mas este já possui outros planos. Em Winterfell, Meistre Luwin tentar decifrar os estranhos sonhos de Bran.

Episódio 4 – 22/04 – “Garden of Bones”

Joffrey pune Sansa por conta das vitórias de Robb, mas Tyrion e Bronn chegam para acabar com os atos de humilhação do rei. Catelyn pede a Stannis e Renly que unam forças para enfrentar os Lannister. Dany e seu cansado khalasar chegam aos portões de Qarth, uma cidade promissora que os recebe com gentileza. Tyrion coage um homem de confiança da rainha a ser seus olhos e ouvidos no reino. Arya e Gendry são levados a Harrenhal, onde suas vidas estarão nas mãos de Gregor Clegane. Davos é obrigado a recorrer a antigos artifícios para ajudar Melisandre a entrar clandestinamente em um local.

Episódio 5 – 29/04 – “The Ghost of Harrenhal”

O fim da rivalidade entre os irmãos Baratheon leva Catelyn a fugir e Mindinho entra em ação. Em Porto Real, uma fonte alerta Tyrion sobre a fraca defesa de Joffrey e apresenta uma arma secreta. Theon Greyjoy planeja provar ao pai que é leal às Ilhas de Ferro. Arya recebe uma promessa de Jaqen H’ghar, um dos prisioneiros ajudados por ela. A patrulha da Muralha chega ao Punho dos Primeiros Homens, uma fortaleza antiga, onde esperam impedir o avanço de um exército selvagem.