Game of Thrones e Homeland destacam-se em premiação nos EUA

A Associação de Críticos de TV dos EUA (Television Critics Association) elegeu neste sábado os melhores shows da Fall Season 2011/2012. Game of Thrones venceu a principal categoria do TCA Awards, como melhor show do ano. Já Homeland ganhou o prêmio de melhor série estreante, com destaque para a protagonista Claire Danes, que venceu a categoria de melhor intérprete em drama – nesta premiação, as categorias com atores são mistas.

Breaking Bad também foi destaque na cerimônia, que ocorreu em Los Angeles – a série protagonizada pelo ótimo Bryan Cranston conquistou a categoria de melhor show dramático. Louie venceu como melhor série cômica – Louis C.K., criador e estrela do show, ganhou como melhor intérprete em série de comédia.

Veja abaixo a lista completa de ganhadores:

– Melhor intérprete em drama: Claire Danes (Homeland)

– Melhor intérprete em comédia: Louis C.K. (Louie)

– Melhor noticiário: 60 Minutes

– Melhor reality show: So You Think You Can Dance

– Melhor show adolescente: Switched at Birth

– Melhor show estreante: Homeland

– Melhor filme para TV, minissérie ou especial: Downton Abbey

– Melhor show dramático: Breaking Bad

– Melhor show de comédia: Louie

– Prêmio de melhor “patrimônio” da TV: Cheers

– Melhor show do ano: Game of Thrones