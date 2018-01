Game of Thrones: Confira trailer oficial da nova temporada

Agora falta quase um mês, fãs de Game of Thrones! Com estreia mundial marcada para 31 de março (no Brasil, a HBO exibirá a partir das 22h), a terceira temporada da série virá com muita batalha, lutas sangrentas e dragões.

A HBO liberou nesta sexta-feira um trailer completo da saga, apresentando nossos favoritos (e ainda vivos) personagens: Tyrion Lannister e sua cicatriz de guerra, Daenerys Targaryen e seus dragões crescidos tentando sobreviver à travessia do mar. Cersei Lannister e seu filho, o rei Joffrey, também estão no trailer. Jon Snow aparece em um de seus momentos mais fortes, enquanto Catelyn e Robb Stark veem a destruição que chegou aos Sete Reinos com a guerra dos reis. Confira abaixo o vídeo!