Game of Thrones: Confira imagens da nova temporada

Brace yourselves, fãs de Game of Thrones! A série baseada nos livros de George R.R. Martin estreia sua terceira temporada dia 31 de março, mas o público já pode conferir imagens inéditas para matar um pouco a saudade divulgadas pela HBO nesta terça-feira. Aliás, o canal da emissora americana no Youtube é ótimo, sempre com novidades de séries (HBO Brasil poderia fazer o mesmo!).

O produtor-executivo da série David Benioff promete muitas reviravoltas no reino de Westeros: “Esta será a temporada da ascensão e da queda. Há tanto personagens que chegarão com muito poder e acabam perdendo tudo, e e outros que não possuem nada e tornam-se poderosos”.

Confira abaixo trechos e making of da terceira temporada de Game of Thrones: