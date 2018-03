FX libera primeiro teaser de Anger Management com Charlie Sheen

“Charlie Sheen morreu. E foi para o FX“. Essa é a frase dita no primeiro teaser de Anger Management divulgado pelo canal americano. Alguma referência a Two and a Half Men? Certeza absoluta! Será que a produção substituiu ‘Charlie Harper’ por ‘Charlie Sheen’ para que a provocação ao show da CBS não ficasse tão evidente? Nunca saberemos. A melhor parte do teaser é a cara ousada e irônica de Sheen, durante o seu próprio velório.

Anger Management estreia dia 28 de junho nos EUA.