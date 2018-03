Fringe é renovada para última temporada

Fãs de Fringe: a espera terminou! A Fox finalmente tomou uma decisão sobre o futuro da série criada por J.J. Abrams e resolveu renovar o show para a quinta e última temporada. A emissora americana já encomendou 13 episódios que colocarão um ponto final na história. Apesar de a série de ficção científica ser a queridinha dos executivos da Fox, a notícia da renovação não deixa de causar surpresa, já que Fringe vem apresentando queda de audiência nos últimos tempos – uma média de 4 milhões de espectadores nesta temporada, performance muito abaixo do esperado pela emissora. Para se ter uma ideia, quando a Fox cancelou Terra Nova, a série de Steven Spielberg tinha uma média de 10 milhões de espectadores. No entanto é justo explicar que, enquanto Terra Nova representava um altíssimo custo de produção à Fox, Fringe se salvou graças a um belo acordo entre o canal e a Warner Bros para que a temporada final fosse ao ar. Quer um outro exemplo? Alcatraz, que está fechando sua primeira temporada, se saiu um pouco melhor do que Fringe. Mas as chances de a série (que também é produzida por J.J. Abrams) sobreviver a próxima Fall Season são praticamente nulas.

Bom, o mais importante é que os fãs podem aproveitar mais um ano de Fringe. E como presente, a Fox liberou um trailer apresentando a quinta temporada. Divirtam-se.