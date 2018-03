Fringe dá adeus à TV após cinco temporadas

C-L-O-S-E. Foi com a palavra “fim” que Olivia, Peter, Walter, Astrid e cia. deram adeus à grande aventura de suas vidas e salvaram o mundo pela última vez. Ao longo de cinco temporadas (e ameaças de cancelamento), vimos um show que unia em seu primeiro ano uma agente do FBI, um cientista meio maluco e seu filho investigando casos que envolviam acontecimentos fantásticos, anomalias e consequências do avanço tecnológico.

Na segunda temporada, eles são levados à grande descoberta do universo paralelo. Walter Bishop (John Noble) se transforma no foco principal da trama, já que seu trabalho (e erros do passado) trouxe resultados catastróficos para os “dois mundos”, principalmente para Olivia (Anna Torv), uma das crianças-cobaias de Bishop e William Bell (interpretado pelo lendário Leonard Nimoy). Peter (Joshua Jackson) também descobre que seu verdadeiro pai é o ‘Walter Bishop do universo paralelo’.

Ao mesmo tempo em que tentam superar mágoas e traumas do passado, o time precisa se unir na terceira temporada para enfrentar um novo inimigo: ‘Walternativo‘ (Noble), que deseja vingança contra aquele que sequestrou seu filho (Walter) e deixou um rastro de destruição em seu mundo ao cruzar universos. Após cumprir seu ‘destino’, Peter é “evaporado” da Terra e ninguém sequer lembra que um dia ele existiu. Nem seu pai e nem a mulher que ama, Olivia. Claro que no fim o sentimento vence e a agente do FBI reconhece Peter.

A quinta temporada (que ainda não chegou ao Brasil) dá um pulo no tempo. Mais de 20 anos se passam e o mundo é dominado pelos Observadores. Resgatados do âmbar, Walter, Olivia, Peter e Astrid agora precisam enfrentar seus últimos inimigos. Para isso, contam a ajuda Etta (Georgina Haig), filha de Peter e Olivia. Não pretendo contar o fim de Fringe por aqui em respeito aos fãs que não assistiram, mas quem acompanhou presenciou uma jornada extremamente emocional para os salvadores do universo. Talvez a temporada mais intensa no quesito emoção. Há grandes perdas, e são nos piores momentos de dor que Peter e Olivia demonstram grande amor um pelo outro. Walter também tem o seu momento especial com o filho. Ah, e não podemos nos esquecer dos atos de lealdade do comandante Broyles (Lance Reddick) e Nina Sharp (Blair Brown), fundamentais para o sucesso do grupo.

Fringe terminou nos EUA na última sexta-feira com a mesma pífia audiência das temporadas anteriores; os números quase nunca ultrapassavam os 3 milhões de espectadores. Mas o fracasso de público de forma alguma está ligado à qualidade do show. Pelo contrário. A história fantástica criada por J.J. Abrams de universos paralelos, homens que viajam no tempo, teorias conspiratórias levaram seu público seleto e fiel a desvendar e buscar cada vez mais por respostas aos grandes mistérios de Fringe. Quem diria, temos até o Fringepedia (!) que fala somente sobre teorias e segredos da série.

Fringe foi inteligente, instigante. Deixará saudades.