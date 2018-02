‘Fringe’: assista ao trailer da nova temporada

A produção de Fringe aproveitou a Comic-Con 2012 para divulgar um longo trailer da 5ª temporada da série, que estreia dia 28 de setembro nos EUA.

E como já era de se esperar, aquele episódio “perdido” no fim da 4ª temporada (ep. 19 – Letters of Transit), que dá um pulo no tempo – 2036, quando o mundo é dominado pelos Observadores – não foi exibido à toa. O 5º ano de Fringe se passa no futuro, e terá como um dos focos o reencontro do casal Olivia (Anna Torv) e Peter (Joshua Jackson) com sua filha já adulta, a agente Henrietta Bishop (Georgina Haig). O retorno da antiga equipe Fringe (a do futuro está a serviço dos Observadores) traz esperanças aos rebeldes que lutam para livrar o universo de seus novos “donos”. A batalha final promete!

A 5ª e última temporada de Fringe contará com 13 episódios. Assista abaixo o trailer com novas cenas (em inglês):