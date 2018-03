Fox reúne atores de antigos seriados para especial de aniversário

A emissora Fox exibirá um especial nos EUA para comemorar 25 anos de existência. E para celebrar a data fará uma reunião de atores das séries mais famosas do canal. Quer saber quais? Senta:

Ashton Kutcher, Mila Kunis, Laura Prepon e Wilmer Valderrama de That 70’s Show; Christina Applegate, David Faustino, Ed O’Neill e Katey Sagal de Married…With Children; Calista Flockhart de Ally McBeal; Gabrielle Carteris, Shannen Doherty, Jason Priestley e Ian Ziering de Beverly Hills, 90210 (Barrados no Baile); Gillian Anderson, David Duchovny e o criador de The X-Files (Arquivo X) Chris Carter. Além deles, também participam Randy Jackson, Jennifer Lopez, Ryan Seacrest e Steven Tyler (American Idol), Kiefer Sutherland (24 Horas e Touch), e Seth MacFarlane, o criador de Family Guy, The Cleveland Show e American Dad.

Fala aí, com todo esse elenco, é o tipo de programa que não se pode perder. Fox, não precisamos nem pedir para que o show seja exibido no Brasil, né?

O especial de duas horas vai ao ar nos EUA, no dia 22 de abril.

