Fox anuncia renovação de New Girl, Glee e Raising Hope

A Fox americana anunciou nesta segunda-feira a renovação de algumas de suas séries: a quarta temporada de Glee, a segunda de New Girl (que estreou no Brasil na semana passada) e a terceira de Raising Hope, série estrelada por Martha Plimpton.

Segundo o presidente da Fox Kevin Reilly, enquanto New Girl se mostrou “uma das mais quentes séries para jovens adultos”, Glee mantém sua posição de “fênomeno da cultura global”. Já Raising Hope se estabeleceu como “uma das mais inteligentes e excêntricas séries da TV americana”. Bom, é claro que a boa audiência também ajuda né?

New Girl, com a nossa querida Zooey Deschanel, tem obtido uma boa média de espectadores, com pouco mais de 8 milhões. Já a série musical Glee tem se mantido com 8.9 milhões. Raising Hope alcançou não muitos mas respeitáveis 5.6 milhões de espectadores na temporada atual.

Infelizmente, a Fox ainda não abriu a boca para falar do futuro de Fringe, Alcatraz, Touch, Breaking In e The Finder. Continuamos ansiosos e no aguardo!

Fontes: TV Line e The Hollywood Reporter