Fox anuncia cancelamento de Terra Nova, série de Steven Spielberg

Com apenas uma temporada, a emissora americana Fox decidiu cancelar Terra Nova, produção milionária de Steven Spielberg.

E não foi por falta de audiência. Segundo o site de entretenimento The Hollywood Reporter, a média de expectadores do programa é de um pouco mais de 7 milhões – muitas séries sobreviveram mais tempo com menos que isso (bom, com um orçamento bem menor do que Terra Nova). Para se ter uma ideia, o primeiro episódio de duas horas teve um custo de US$ 20 milhões.

Mas a Fox não pretende abandonar totalmente o seu grande projeto. De acordo com representantes do canal, o apelo internacional da série de ficção que envolve viagem no tempo e pré-história fará com que a Fox tente vender Terra Nova para outras emissoras.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

***EM TEMPO: A mídia americana já especula que outras séries da FOX, como Alcatraz e The Finder, poderão ser canceladas. Restar esperar por mais notícias…