Com a saída de muitos atores do elenco oficial de Glee, como Chris Colfer, Lea Michelle e Cory Monteith depois de sua formatura na 4ª temporada, o lançamento do filme Glee: The 3D Concert Movie, previsto para 14 de agosto nos Estados Unidos, deve ganhar o maior tom de despedida. O documentário mostra os bastidores da turnê do grupo no início deste ano.

O trailer da produção dirigida por Kevin Tancharoen (Fama, de 2009) já foi divulgado: