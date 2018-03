Fantasma de Charlie Harper ‘visita’ Two and a Half Men – Porém…

Chuck Lorre, criador de Two and a Half Men, deu um jeitinho de fazer com que a figura de Charlie Harper retorne à série. INFELIZMENTE sem a participação do Charlie Sheen. O fantasma virá no corpo de uma mulher, mas não de qualquer uma! Charlie voltará do “além” no corpo da ótima Kathy Bates (Harry’s Law).

Kathy Bates fará uma participação no episódio de Two and a Half Men que vai ao ar no dia 30 de abril, nos EUA. Após sofrer um ‘leve’ ataque cardíaco, Alan receberá uma visita bem especial: o fantasma do irmão aparecerá no hospital, sob a forma de uma mulher de meia-idade. Será que é assim que Chuck Lorre imagina o paraíso (ou inferno) de compositores de jingle fanfarrões?

A “volta” de Charlie Harper é mais um capítulo de uma série de acontecimentos (e polêmicas) em torno do show desde a saída de Charlie Sheen, no ano passado. Mesmo já tendo confirmado a estreia de seu novo projeto, Anger Management, o ator vira-e-mexe solta ironias para cima da produção de Two and a Half. Em entrevista à TMZ no mês passado, Sheen disse “que estava cansado de fingir que o show não está uma droga”, entre outras declarações sutis. Mas logo depois ele se desculpou, acabando com mais um episódio de desentendimentos. Agora resta esperar pelo próximo.

Há quem acredite que toda essa polêmica é apenas uma preparação para a grande volta de Charlie Sheen à série. Será? Bom, como fã do show, eu não reclamaria!