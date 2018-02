Fall Season 2012/2013: conheça as novas séries americanas

A Fall Season, outono americano e período de estreia de novas temporadas de boa parte das séries (pós-férias de verão), teve início oficial na última semana. Mas a Fall Season não marca apenas o retorno dos shows mais populares. É também a época para se apresentar novos projetos. E neste ano não faltam séries que prometem sucesso, e que logo-logo devem pintar por aqui. Vamos conferir algumas? Assista também aos trailers (em inglês)

Revolution (NBC)

Revolution, que estreia hoje nos EUA, é uma das séries mais aguardadas pelos americanos, já que foi criada e produzida por nada mais nada menos que Eric Kripke (Supernatural) e J.J. Abrams (Lost, Fringe). O episódio piloto foi dirigido por Jon Favreau (Homem de Ferro). A série se passa em um futuro pós-apocalíptico, onde o esgotamento da energia paralisou todas as máquinas do mundo. Sem tecnologia e sem evolução os governos caíram, dando espaço ao crescimento de milícias que guerreiam entre si. No elenco estão Billy Burke (Crepúsculo), Daniella Alonso (My Generation), Giancarlo Esposito (Once Upon a Time) e Tracy Spiridakos (Planeta dos Macacos – A Origem).

Vegas (CBS)

Estrelado por Dennis Quaid (G.I. Joe – A Origem de Cobra) e Michael Chiklis (No Ordinary Family e The Shield), Vegas é baseada na história real do xerife da cidade dos cassinos Ralph Lamb (Quaid), na década de 1960. Além da missão de proteger o lugar, Lamb precisa bater de frente o ambicioso Johnny Savino (Chiklis), que possui visões empreendedoras (mas não muito honestas) para Las Vegas. A série criada por Greg Walker (The Defenders) e Nicholas Pileggi estreia nos EUA dia 25 de setembro, pela CBS.

Elementary (CBS)

Elementary é outra grande aposta da CBS. A série é uma versão moderna de Sherlock Holmes, personagem vivido Jonny Lee Miller (Eli Stone), famoso detetive britânico que passa a solucionar crimes em Nova York. Lucy Liu será a versão feminina de Watson, o famoso assistente do detetive. O ator Aidan Quinn (Prime Suspect, Lendas da Paixão) também está no elenco. A série, que estreia em 27 de setembro nos EUA, foi criada por Robert Doherty (Medium, Ringer).

Go On (NBC)

Matthew Perry ( o inesquecível Chandler de Friends) está de volta na comédia Go On, cujo piloto estreou dia 8 de agosto e somente retornou à grade da NBC semana passada. Perry é Ryan King, apresentador esportivo que tenta superar a morte da mulher, e começa a frequentar um grupo de ajuda. O ator também pode ser visto em The Good Wife, onde tem um papel recorrente. O elenco conta com Laura Benanti (Law & Order: SVU) e com o ex-Todo Mundo Odeia o Chris (Everybody Hates Chris) Tyler James Williams.

666 Park Avenue (ABC)

O suspense 666 Park Avenue é uma das apostas da ABC para o outono. A série conta a história do casal Jane (Rachael Taylor) e Henry (Dave Annable), que compra um apartamento em um edifício de Nova York, mas logo os dois descobrem que o lugar é controlado por poderes demoníacos. O elenco conta com Robert Buckley (One Tree Hill), Terry O’Quinn (Alias, Lost) e Vanessa Williams (Ugly Betty, Desperate Housewives). A série foi criada por David Wilcox (Fringe, Life On Mars, Law & Order).

The New Normal (NBC)

The New Normal estreou nos EUA em 10 de setembro e já provocou a ira dos mais conservadores. Tudo porque a série conta a história de um casal gay que contrata uma mãe de aluguel para realizar o sonho de ter um filho. Apesar da gritaria conservadora, a série registrou audiência razoável na estreia: 7 milhões de espectadores acompanharam o primeiro episódio. Resta saber se esse número continuará subindo. The New Normal tem Justin Bartha (Se Beber Não Case), Andrew Rannells (Girls) e Georgia King (A Duquesa) no elenco.

Nashville (ABC)

Produzida pela ABC, Nashville nos leva diretamente ao mundo da country music. Connie Britton (American Horror Story) é Rayna James, famosa cantora que, depois de muitos anos de sucesso, é obrigada a dividir uma turnê com Juliette Barnes (Hayden Panettiere, de Heroes), jovem cantora em ascensão. A série foi criada por Callie Khouri (Thelma & Louise, Divinos Segredos).

The Mob Doctor (Fox)

A série estrelada por Jordana Spiro (My Boys) conta a história da cirurgiã Grace Devlin, que é obrigada a trabalhar para a máfia por causa de uma dívida de sua família para com os criminosos. The Mob Doctor conta com William Forsythe (A Rocha, Arizona Nunca Mais) no elenco. O show estreia hoje nos EUA.

The Mindy Project (Fox)

Mindy Kaling (The Office) produz e atua na nova série da Fox que estreia nos EUA dia 25. O show centra-se na vida de Mindy Lahiri, médica solteirona que tenta equilibrar a vida profissional e a pessoal. O elenco conta com Chris Messina (Damages), Ed Weeks (Olivia Lee) e Anna Camp (Histórias Cruzadas, The Good Wife).

Beauty and The Beast (CW)

Beauty and The Beast (A Bela e a Fera), nova série da CW, marca o retorno da atriz Kristin Kreuk à telinha em um papel fixo, depois de viver Lana Lang em Smallville. Baseado no conto de fadas (que também virou série pela CBS na década de 1980), o show conta a relação romântica entre a ‘Bela’ Catherine (Kristin Kreuk) e a ‘Fera’ Vincent (Jay Ryan). A série estreia nos EUA dia 11 de outubro.

Arrow (CW)

Outra aposta da ‘teen’ CW, a série é baseada na história do super-herói dos quadrinhos da DC Comics Green Arrow. Após o naufrágio de um novo, o bilionário Oliver Queen é dado como morto. Depois de 5 anos, descobre-se que ele está bem e vivendo em uma ilha isolada no Pacífico. A estreia nos EUA está marcada para 10 de outubro.

Além dos destaques acima, a Fall Season americana contará com as estreias de Partners (CBS) – 24 de setembro; Ben & Kate (Fox) – 25 de setembro; The Neighbors ( ABC) – 26 de setembro; Animal Practice (NBC) – piloto 12/08 – estreia 26 de setembro; Guys with Kids (NBC) – 26 de setembro; Made in Jersey (CBS) – 28 de setembro; Chicago Fire (NBC) – 10 de outubro; e Emily Owens, M.D (CW) – 16 de outubro.