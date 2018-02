Estreia no Brasil nova série com Christina Applegate

A Universal Channel traz a partir de hoje a comédia Up All Night, estrelada por Christina Applegate (Samatha Who?, Passe Livre, Um Amor de Família). Na série, a atriz interpreta a produtora de TV Reagan Brinkley, mulher de sucesso e baladeira cuja rotina virou de cabeça para baixo com a chegada do primeiro filho (no caso, uma menina). Reagan é casada com o advogado Chris Brinkley (Will Arnet) que decide abandonar a carreira para criar a filha.

A vida de Reagan e Chris retrata bem o dia a dia vivido por muitos casais na atualidade: beirando os 40, profissionais bem-sucedidos em suas áreas e com uma vida social agitada que repentinamente precisam mudar sua rotina com a chegada de um filho. É exatamente esse desafio que Up All Night traz ao espectador. Uma hora a adolescência “prolongada” termina, e com ela vem a responsabilidade de criar uma pessoa.

Com tiradas bem engraçadas, a comédia foi feita para agradar ao público em geral, mas o mais provável é que o espectador que passa pela mesma experiência dos Brinkley se identifique mais com a proposta de Up All Night.

Nos Estados Unidos, a primeira temporada terminou em abril, após a exibição de 24 episódios, com uma audiência média de 3 milhões para o canal americano NBC – número considerado regular para uma TV aberta. No entanto, o baixo custo de produção e o talento de todo o elenco fez com que a emissora apostasse em mais um ano de Up All Night: a comédia já foi renovada para segunda temporada.

A série representa o retorno de Christina Applegate à TV em um papel fixo. Em 2007, a atriz estrelou a engraçadíssima Samantha Who?, que lhe rendeu indicações ao Emmy e Globo de Ouro. Em 2008, ela foi diagnosticada com câncer de mama, e após tratamento e cirurgia, voltou ao trabalho. Apesar de seu empenho em manter a série no ar, Samantha Who? foi cancelada em 2009.

Up All Night estreia hoje na Universal Channel, às 22h, com exibição todas às quartas-feiras, no mesmo horário.

Assista ao trailer (em inglês):